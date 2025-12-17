Masacre en Portoviejo deja seis muertos al interior de un departamento

Seis personas fueron asesinadas al interior de un departamento en el centro de Portoviejo. El crimen ocurrió cerca de la medianoche del martes 16 de diciembre del 2025.

Se conoce que hombres armados ingresaron a la vivienda ubicada en la calle Sucre, entre Espejo y Juan Montalvo, en el centro de la capital manabita.

Testigos relataron que las seis víctimas eran de nacionalidad venezolana. Además, indicaron que se mudaron al departamento hace menos de una semana.

De acuerdo con las versiones, las víctimas llegaron al inmueble a bordo de un vehículo liviano, minutos antes del ataque armado. Luego, se escuchó una ráfaga de disparos que en un inicio se confundió con juegos pirotécnicos.

Personal de Medicina Legal llegó al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y recoger indicios. Además, atendieron a una persona que resultó herida y fue trasladada a una casa de salud para recibir atención especializada.

Hasta las 06:00, las autoridades no habían brindado mayores detalles sobre esta matanza, que se suma a los más de 1 200 crímenes registrados en la provincia de Manabí en lo que va del año.