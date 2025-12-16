Conmoción en la Nueva Aurora, en el sur de Quito, por ataque armado que dejó tres fallecidos

Un hecho violento se registró la noche de este lunes 15 de diciembre del 2025 en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de Quito. En un local ubicado en las calles Julio Andrade y Enrique Duchicela hubo un ataque armado donde se encontraron tres fallecidos.

Según las primeras investigaciones de la Policía y el reporte del ECU911, a las 22:08 que se atendió la emergencia, se confirmó la presencia de tres cuerpos en un local de comida. Aunque los vecinos hablaron de posibles heridos, la Policía Nacional aclaró que no se registraron heridos.

De acuerdo al reporte, las víctimas son un hombre de 56 años, otro de 53 años que sí registra antecedentes penales, y otro de 39. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la Policía Nacional.

En el parte policial se detalló que los presuntos atacantes se movilizaban en motos y huyeron por la calle Julio Andrade hacía la avenida Maldonado. Las Unidades de la Policía Nacional acordonaron el lugar para avanzar en las tareas de investigación. Se encontraron 15 indicios balísticos.

También se recopilan imágenes de varias cámaras de seguridad que funcionan en los locales alrededor de la zona. Criminalística, Dinased y la Policía Judicial participaron en las tareas de investigación.