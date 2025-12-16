Quito: motorizados verifican que posible víctima no era el objetivo y huyen en el parque Inglés

Las imágenes son impactantes y fue una escena registrada en cuestión de segundos. En los videos de las cámaras de videovigilancia se puede ver cómo llegan dos personas en una moto y abordan a un transeúnte. Uno de los ocupantes de la moto se baja y lleva una presunta arma en la mano.

Cuando se acerca al transeúnte se pausa en su intención y se da media vuelta. Hace una señal con su mano a dos motorizados que también llegaban al sitio. Fueron segundos de tensión, pero el ataque no se concretó.

Los vecinos del lugar han pedido a la Policía Nacional reforzar los operativos de control en la zona. Según el video, la víctima que se salvó del ataque salía de su domicilio cuando ocurrió el hecho.

El nuevo hecho reportado ocurre cuando en los últimos días se han registrado hechos violentos en distintos puntos de la capital. La noche del lunes 15 de diciembre del 2025 hubo un ataque armado en el sector Nueva Aurora donde fallecieron tres personas.