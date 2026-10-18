Policía fue asesinado tras un ataque armado en una UPC de Quinindé, en Esmeraldas

El policía Dey Chang fue asesinado en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Cube, ubicada en el distrito Quinindé, según informaron las autoridades este domingo 18 de octubre de 2026.

El servidor policial Dey Chang perdió la vida en el cumplimiento de su deber tras repeler un ataque con arma de fuego perpetrado por un sujeto que, presuntamente, presentaba un trastorno mental.

Ataque en la Unidad de Policía Comunitaria

El trágico suceso se registró en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Cube, ubicada en el distrito Quinindé.

Durante el enfrentamiento, otro servidor policial resultó herido por los disparos.

Las autoridades confirmaron que el agente afectado fue atendido de inmediato y actualmente se encuentra en condición estable.

Persecución y abatimiento del agresor

Ante el ataque, uno de los uniformados presentes emprendió la persecución del agresor.

En el marco de la intervención y mediante el uso legítimo de la fuerza, el atacante fue abatido por la Policía Nacional.

La institución eclesiástica e institucional expresó su profundo pesar por la partida de Chang, destacando su entregado compromiso y vocación de servicio al país.