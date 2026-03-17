Esto se sabe de la destrucción de 129 campamentos mineros en el Parque Nacional Podocarpus

El Ejército destruyó 129 campamentos de minería ilegal que operaban en el interior del Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe. Los militares mantuvieron la ofensiva la noche del lunes 16 de marzo del 2026, informó la entidad este martes 17.

"Las unidades militares mantienen las operaciones tácticas nocturnas en los sectores intervenidos, las cuales forman parte de la fase de seguimiento y aseguramiento de las áreas que han sido desbastadas por la minería", indicó el Ejército en un comunicado.

Las operaciones en los 129 campamentos se realizaron en nueve días de operaciones en la zona, indicó el Ministerio de Defensa. Además, se destruyeron 94 bocaminas y 56 chancadoras (moledoras) utilizadas por los mineros ilegales para extraer oro en esta reserva natural, considerada una de las áreas protegidas más grandes del país.

Las acciones militares se concentraron en los sectores San Luis, Dos Camas y La Aida, dentro del Parque Nacional Podocarpus, donde estas organizaciones habían instalado campamentos, bocaminas y maquinaria para sostener sus actividades ilícitas.

De acuerdo con el Ministerio, se detectaron cerca de 130 hectáreas que habían sido tomadas por la minería ilegal dentro del Parque Nacional, generando una afectación económica estimada en aproximadamente tres millones de dólares para los grupos armados que operaban en la zona.

El Parque Nacional Podocarpus se encuentra entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, con una superficie de más de 146 000 hectáreas, entre los 900 y 3 600 metros de altitud.

Alberga entre 3 000 y 4 000 especies de plantas vasculares, como el romerillo, cascarilla, pumamaqui, cedro, laurel, entre las más representativas; y cobija a unas 63 especies de orquídeas, 25 de las cuales se encuentran bajo alguna categoría de amenaza, según el Ministerio de Ambiente.