Organizaciones sociales presentan demanda contra la Ley de Minería en Ecuador

Ecuarrunari y el grupo Yasunidos presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Minera en la Corte Constitucional. Fotos: API / Jorge Aguirre

La Ecuarunari, Yasunidos y el Frente Nacional Antiminero presentaron este lunes 16 de marzo del 2026 una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería y Energía que aprobó la Asamblea Nacional.

Según los denunciantes, la ley, que se aprobó con carácter de económico urgente, "vulnera los principios fundamentales de la Constitución", en lo relacionado a la naturaleza y de pueblos y nacionalidades.

En la demanda de inconstitucionalidad solicitan a la Corte medidas cautelares para que se suspenda la vigencia de la ley, mientras el Tribunal emite un dictamen.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial, indicó que ahora el país se enfrenta a una "dicotomía", entre si se "respetan los derechos consagrados en la Constitución" o si se "garantizan los intereses vinculados a empresas transnacionales y a empresas privadas", que, dijo, tienen supuestos vínculos con "la familia del presidente".

Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, señaló que esta ley "es violatoria de derechos" porque "elimina la licencia ambiental y deja a discreción del Ejecutivo cómo, cuándo y dónde autorizar qué tipo de proyecto extractivo".

Además, indicó que "elimina fases de exploración y las junta en una sola de 15 años", lo que "tiene un impacto gigantesco", ya que esas fases eliminadas "antes tenían que pasar por una consulta previa, libre e informada y la ambiental".