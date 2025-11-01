Fallecen cuatro presos en las cárceles de Turi y Penitenciaría de Litoral en Ecuador

Presos fallecidos en la cárcel de Turi y la Penitenciaria del Litoral en Ecuador

Cuatro presos fallecieron en cárceles de las provincias del Guayas y Azuay por causas aún desconocidas en pleno inicio del feriado en Ecuador.

Según reportes de la Policía Nacional tres privados de libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y uno en la cárcel de Turi, en Cuenca.

Según personal de la Policía dos fallecidos se reportaron en el policlínico del Centro de Privación de Libertad Número 1, en la Penitenciaría del Litoral, y otro fue hallado sin vida en su celda, la noche del viernes.

Los fallecidos en Guayaquil tenían 19, 27 y 28 años y estaban tras las rejas por procesos penales por robo y tráfico de sustancias ilícitas.

Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Fernando C., de 28 años, quien tenía antecedentes de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El otro fallecido en ese mismo centro fue Vladimir Wesleyn C., de 19 años.

Según indicaron agentes, los dos fallecidos no tenían huellas o signos de violencia.

Por su parte, el tercer fallecido en ese mismo centro fue identificado como Jormán Alonso B., de 27 años, que tiene antecedentes por robo y armas de fuego. Su cuerpo se lo encontró en la celda 18 del pabellón 10, ala 3.

Fallecido en Cuenca

En la cárcel de Turi se confirmó la muerte de un hombre de 34 años, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel por delincuencia organizada.

El fallecido fue identificado como Álex Rodrigo V.. Compañeros de celda comentaron que salió de su celda, al regresar se sintió mal y murió. Su cuerpo fue llevado al Centro Forense Azuay para la necropsia.

El personal de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) y Criminalística cumplieron con el levantamiento de los cadáveres en el sitio. El Snai, encargado del sistema carcelario en Ecuador, no se ha pronunciado ante estos hechos.