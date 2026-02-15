El Ministerio del Interior tomó el control de Segura EP tras los incendios en Guayaquil

La Policía Nacional allanaron las oficinas de Segura EP, la noche de este domingo 15 de febrero de 2026

El Ministerio del Interior tomó el control de Segura EP (Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil), este domingo 15 de febrero de 2026, tras casos de incendios en el Puerto Principal.

La Policía Nacional y miembros del Ministerio del Interior intervinieron las instalaciones de Segura EP. Durante los allanamientos el resguardo de los accesos al edificio de esa entidad.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la Policía Nacional tendrá el control de las instalaciones de la empresa municipal desde la noche de este domingo. Esta decisión se tomó tras los incendios a comercios registrados el 11 y 15 de febrero.

"Hoy el Gobierno Central ha tomado el control operativo de las instalaciones de Segura EP. No es una decisión política. Es una decisión de seguridad", señaló Reimberg.

"Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual, y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real", indicó el titular de esa Cartera de Estado.

"No hemos venido a confrontar al Municipio. Hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil. Esta es una medida será sostenida hasta que la ciudadanía de Guayaquil pueda vivir sin miedo. El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado", añadió el funcionario.

Los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasan a integrarse al sistema nacional de seguridad para operar bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y la fuerza pública.

"Cada cámara, cada operador y cada sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que hoy están sembrando terror en la ciudad".

Gobierno pide investigación por reiterados incendios

El Ministerio de Gobierno solicitó, este domingo 15 de febrero, que Fiscalía investigue los incendios estructurales que se han registrado en Guayaquil para determinar responsables.

Además, pidió a la Gobernación del Guayas y a la Intendencia que ejecuten operativos de control. "No es aceptable que se repitan emergencias sin que se determinen responsabilidades sobre el uso de los predios afectados".