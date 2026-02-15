'Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos' dice Reimberg tras nuevo incendio

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció, la tarde de este domingo 15 de febrero de 2026, tras el nuevo incendio estructural que se registró en el centro de Guayaquil.

El titular de esa Cartera de Estado considera que los incendios a comercios registrados en el Puerto Principal no son hechos fortuitos. El funcionario sostuvo que existen estructuras que estarían actuando de manera organizada para generar caos.

"Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato", escribió John Reimberg, en su cuenta de X.

Incendio en tres comercios en Guayaquil

Los Bomberos trabajan para sofocar un nuevo incendio estructural en Guayaquil, este domingo 15 de febrero de 2026. La emergencia se registró en las calles Chile y Sucre.

Se incendiaron tres locales, ubicados en la planta baja de un establecimiento comercial. Cuando recién se reportó la emergencia, esta entidad de socorro despachó ocho unidades de combate, un vehículo escalera, un vehículo de rescate, un camión cisterna y una ambulancia.

Sin embargo, el incendio se elevó a alarma 2. Por lo tanto, el número de unidades de combate del fuego subió a 22. Los Bomberos realizaron boquetes en paredes para ventilar el área.

Pero, por la dificultad para acceder internamente por la cantidad de producto almacenado, el incendio fue elevado a categoría 3. Por lo tanto, tuvieron que incrementarse a 100 bomberos y ejecutar ataques aéreos externos sobre la infraestructura para controlar el fuego.

Este incendio se dio luego de que los Bomberos controlaron un mega incendio en el multicomercio, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el Puerto Principal.

El sábado 14 de febrero de 2026, los Bomberos de Guayaquil informaron que tras 80 horas de labores ininterrumpidas, aún 50 bomberos y 20 unidades ejecutan tareas técnicas de enfriamiento y control de puntos calientes.