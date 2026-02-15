Tres locales comerciales se incendian, este 15 de febrero, en el centro de Guayaquil

Los Bomberos de Guayaquil atienen un incendio en tres locales comerciales en el centro de la ciudad.

Los Bomberos intentan sofocar un nuevo incendio estructural en Guayaquil, este domingo 15 de febrero de 2026. La emergencia se registró en las calles Chile y Sucre.

Se incendiaron tres locales, ubicados en la planta baja de un establecimiento comercial. Así lo reportó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a través de sus redes sociales

Cuando recién se reportó el incendio, esta entidad de socorro despachó ocho unidades de combate, un vehículo escalera, un vehículo de rescate, un camión cisterna y una ambulancia.

Sin embargo, la emergencia se elevó a alarma 2. Por lo tanto, el número de unidades de combate del fuego subió a 22. Los Bomberos realizaron boquetes en paredes para ventilar el área.

Pero, por la dificultad para acceder internamente por la cantidad de producto almacenado, el incendio fue elevado a categoría 3. Por lo tanto, tuvieron que incrementarse a 100 bomberos y ejecutar ataques aéreos externos sobre la infraestructura para controlar el fuego.

Este incendio se dio luego de que los Bomberos controlaron un mega incendio estructural en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el Puerto Principal.

El sábado 14 de febrero de 2026, los Bomberos de Guayaquil informaron que tras 80 horas de labores ininterrumpidas, aún 50 bomberos y 20 unidades ejecutan tareas técnicas de enfriamiento y control de puntos calientes