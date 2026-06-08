Hallan muerta a Monika Silva, activista que denunció corrupción en Santa Elena

La muerte de Monika Silva, activista y presidenta de la fundación La Integridad, ha generado conmoción en Santa Elena este lunes 8 de junio del 2026.

Silva, reconocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción y conflictos de tierras en la provincia, fue hallada sin vida en su domicilio en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La noticia fue confirmada por Fundamedios a través de su cuenta en la red social X.

Minutos después, la información comenzó a difundirse ampliamente en plataformas digitales, donde ciudadanos, organizaciones y figuras públicas expresaron su preocupación por el fallecimiento de la activista.

Monika Silva fue una de las principales voces de denuncia en Santa Elena

Durante los últimos años, Monika Silva se convirtió en una figura conocida en la provincia por sus constantes denuncias relacionadas con presuntas redes de corrupción, tráfico de tierras, lavado de activos y posibles irregularidades que involucraban a distintos actores de la vida pública.

Como presidenta de la fundación La Integridad, impulsó investigaciones ciudadanas y mantuvo una activa participación en medios de comunicación, espacios comunitarios y redes sociales.

Sus intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en temas vinculados a la transparencia y el manejo de bienes públicos.

Entre los casos que tuvieron mayor repercusión estuvieron las denuncias sobre la venta irregular de terrenos y los conflictos de tierras en sectores como Manglaralto.

También realizó cuestionamientos públicos a autoridades locales y nacionales.

Denunció amenazas y actos de intimidación

La activista afirmó en reiteradas ocasiones haber recibido amenazas, presiones y actos de intimidación debido a su trabajo de denuncia.

Estas declaraciones fueron expuestas públicamente en entrevistas y publicaciones realizadas a través de sus canales digitales.

Uno de sus pronunciamientos más recientes estuvo relacionado con señalamientos contra la Contraloría General del Estado.

Silva aseguró públicamente que investigaba posibles irregularidades y cuestionó actuaciones de funcionarios vinculados a esa institución.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la muerte ni los detalles de las investigaciones que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento.