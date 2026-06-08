Ecuador deporta a dos ciudadanos chinos con alertas de Interpol

Las autoridades ecuatorianas deportaron, este lunes 8 de junio del 2026, a dos ciudadanos de nacionalidad china requeridos por la justicia de su país por presuntos delitos relacionados con tráfico migrantes.

La medida se ejecutó tras un proceso de verificación realizado en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Operativo coordinado entre Ecuador e INTERPOL

La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, junto con la Unidad Nacional de Migración y la Unidad Nacional de Interpol de la Policía Nacional, ejecutó la deportación de dos ciudadanos chinos al considerar que su permanencia representaba un riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado ecuatoriano.

Según informó la entidad, las acciones se desarrollaron mediante mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información con organismos especializados en seguridad y control migratorio.

Las investigaciones permitieron establecer que uno de los ciudadanos mantenía una notificación azul de Interpol, mientras que el otro registraba una notificación roja, herramientas utilizadas para localizar e identificar personas requeridas por autoridades judiciales de distintos países.

Requeridos por presuntos delitos migratorios

De acuerdo con la información oficial, ambos ciudadanos son requeridos por la República Popular China por su presunta vinculación con delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades conexas de carácter transnacional.

Las autoridades señalaron que la medida fue adoptada en cumplimiento de la normativa ecuatoriana vigente. En particular, se aplicó lo establecido en el artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que contempla la deportación de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad pública o la estructura del Estado.