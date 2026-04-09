Capturan en Guayaquil a alias 'Monito', señalado por asesinato de periodista Jorge Cuesta

La Policía Nacional capturó a alias 'Monito' por el asesinato del periodista Jorge Cuesta.

Alias 'Monito' fue capturadao en el sector de Sauces 6, en el norte de Guayaquil, según informaron las autoridades este jueves 9 de abril de 2026.

A.M.F.Y. es señalado por el asesintao del periodista Jorge Cuesta, en el mismo sector, el 30 de marzo pasado.

De acuerdo con el subcomandante subrogante de la Policía Nacional, Gustavo Játiva, los uniformados dieron con alias 'Monito' luego de recibir una alerta ciudadana por disturbios dentro de una vivienda.

Játiva detalló que el hombre detenido "convivía con el periodista que fue asesinado".

En el operativo en el que fue capturado, 'Monito' intentó deshacerse de fundas con marihuana, por lo que la Policía lo detuvo en flagrancia por el presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

“Hay que realizar las respectivas investigaciones para vincularlo con el tipo del asesinato que presuntamente cometió”, agregó Játiva.

A pesar de la detención en flagrancia, 'Monito' quedó en libertad, pues el juez le otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del páis y la presentación periódica ante la autoridad competente.

Cuesta, de 79 años, fue visto por última vez conversando con un hombre en situación de calle, horas antes de ser hallado muerto, según relataron testigos, quienes aseguraron que era común que él ayudara a personas vulnerables.

Una de las vecinas de Cuesta ingresó a la vivienda y halló el bulto embalado en una de las habitaciones. Más temprano el hombre con el que Cuesta fue visto conversando, conocido como alias 'Monito', dijo a un visitante que el periodista no estaba en casa.