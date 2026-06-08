Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Restringen paso de transporte pesado en vía Cuenca - Molleturo - El Empalme

El paso de transporte pesado en la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme está restringido.

La vía Cuenca - Molleturo - El Empalme fue afectada por un deslizamiento de tierra.

MIT

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

08 jun 2026 - 21:34

Unirse a Whatsapp

El tránsito de vehículos pesados en la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme se encuentra restringido "hasta nuevo aviso", informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte este lunes 8 de junio de 2026.

La circulación está restringida en el kilómetro 101 de la vía, debido a trabajos de limpieza y estabilización de talud.

En ese sector se registró un deslizamiento de tierra, el 7 de junio, que dejó afectada la vía.

Por el momento solo se mantiene habilitada la circulación por un carril, por lo que vehículos pesados no son permitidos.

Los vehículos tipo 2S2 o superiores, con un peso mayor a 38 toneladas no podrán circular por esa carretera, indicó el MIT.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanecerá en la zona para realizar operativos de control y desvíos.

Mientras tanto, los vehículos livianos podrán circular de manera controlada.

Rutas alternas para el transporte pesado

Las autoridades recomendaron al transporte pesado tomar como ruta alterna el corredor Cuenca - Azogues - Biblián - Zhud - Cochancay - El Triunfo.

Te puede interesar