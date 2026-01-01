Estas son las nueve provincias que arrancan el 2026 con estado de excepción en Ecuador

El nuevo estado de excepción rige en 9 provincias del país y tres cantones

El último día del 2025, el presidente Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres cantones de Ecuadro por el aumento de la violencia y el crimen organizado. Esta decisión se oficializó el miércoles 31 de diciembre, a través del Decreto Ejecutivo 277.

En el documento se señala que "informes técnicos actualizados" detallan que "la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada".

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.

Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar. Esta medida estará vigente por 60 días.

San Lorenzo se militarizó tras difusión de video de hombres armados

Los derechos que se suspenden

En los lugares que rige el estado de excepción se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de estructuras de delincuencia organizada, armas, municiones, explosivos, droga, entre otros.

En cambio, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis, recopilación de información estrictamente pertinente, cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas

Más provincias se suman al estado de excepción

En esta declaratoria constan las cinco provincias y tres cantones que ya estaban bajo un estado de excepción desde inicios de noviembre de 2025 y se suma Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas debido a una "intensificación de hechos violentos de alto impacto y la escalada criminal".

En el Decreto se menciona que informes reservados de Inteligencia determinaron que en las nueve provincias y tres cantones "se registra una dinámica de violencia y criminalidad organizada caracterizada por la presencia y disputa de múltiples estructuras delictivas, el control territorial y de corredores logísticos".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".

Pese a eso, el país terminó 2025 con un nuevo récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8 847 homicidios, según cifras de la Policía.