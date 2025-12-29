Ecuador cerrará el 2025 con al menos 9 000 asesinatos; es el año más violento de su historia

Cuando ocurre un crimen en Ecuador, la Policía se despliega para recabar indicios e iniciar una investigación.

Hombres con fusiles, a bordo de una camioneta negra y dos motocicletas, llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López, en Manabí, y empezaron a disparar a las personas que estaban haciendo compras y vendiendo mariscos.

Por este ataque armado, perpetrado el domingo 28 de diciembre de 2025, seis personas fueron asesinadas, entre ellas una menor de dos años.

Ese mismo día otro hecho violento causó conmoción en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Se halló un carro incinerado con restos humanos en su interior.

Personal de Criminalística y agentes de investigación llegaron al lugar para levantar los cuerpos, acordonar la zona y recopilar indicios.

Ecuador se posicionó como el sexto país más peligroso del mundo

Estos crímenes o ataques se han convertido en escenarios frecuentes en el país. De hecho, el 2025 es el año más violento en la historia del Ecuador.

Según la Policía Nacional, este país cerrará el año con al menos 9 000 asesinatos. El comandante general de esa institución, Pablo Dávila, explicó que el escenario pudo haber sido aún más crítico.

A inicios de año, la proyección institucional superaba las 11 000 muertes violentas. “El 2025 ha sido un año muy complicado, muy difícil en temas de seguridad. Las muertes violentas se han vuelto una situación multifactorial y multicausal”, señaló el oficial.

“Al inicio del año comenzamos con un crecimiento exponencial de la violencia y se proyectaba un escenario crítico para finales de este año. Hubiéramos terminado aproximadamente con 11 944 homicidios intencionales”, señaló el Comandante de la Policía, en una entrevista en Radio Vigía.

De acuerdo con datos oficiales, de enero hasta el 19 de diciembre de 2025 se contabilizaron 8 847 asesinatos a escala nacional. La cifra supera los registros de años anteriores.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, de enero a diciembre de 2024 se reportaron 7 033 muertes violentas y en todo 2023 se registraron 8 248 homicidios.

La Policía aseguró que se evitó el escenario más crítico en este 2025 debido a la implementación de estrategias territoriales desde mayo pasado, especialmente en zonas como Nueva Prosperina, Durán y otros cantones.

Pese a eso, este año, Ecuador se ubicó como el sexto país más peligroso del mundo, según el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados.

En ese informe se detalla que el país andino subió al puesto número seis debido a que "grupos armados participaron activamente en actos violentos y ataques a civiles en los últimos 12 meses".

Resultados de los operativos

Durante 2025, la fuerza pública ejecutó más de 1,3 millones de operativos policiales. En estas intervenciones, más de 70 000 personas fueron detenidas.

Además, se incautaron 214 toneladas de droga, se decomisaron 10 360 armas de fuego, se retuvieron 19 169 vehículos y se recuperaron más de 6 000 automotores reportados como robados.