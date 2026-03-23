Investigación periodística detecta en TikTok 'ofertas' para lavar dinero en Ecuador

Al menos 50 cuentas activas en TikTok difunden 'ofertas' relacionadas con esquemas de dinero fácil y posibles operaciones de lavado de activos en el país. Así lo determinó una investigación realizada por Ecuador Chequea.

El informe, elaborado tras varios meses de monitoreo, advierte que no son contenidos aislados. En conjunto, estos perfiles acumulan alrededor de 630 000 seguidores y más de 800 000 visualizaciones.

Además, se determinó que las personas no solo ven los videos sino que miles reaccionan y piden más información sobre las ofertas.

Estas publicaciones manejan un patrón similar. Son imágenes de fajos de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, relojes de lujo y viajes, acompañadas de propuestas de negocios fraudulentos.

Hay cuatro ofertas que son las más recurrentes:

' Financiamiento sin requisitos'

sin requisitos' ' Inyecciones de capital ' para pequeños negocios

Convocatorias para empresarios o interesados en 'lavar dinero '

Propuesta de ‘negocio’ que implica prestar una cuenta bancaria a cambio de recibir transferencias.

Seis tipos de mercados ilícitos se expandieron en Ecuador

Según la investigación periodística, detrás de estas promesas lo que realmente se busca es movilizar dinero ilícito mediante cuentas o terceras personas.

Por ejemplo, en las publicaciones se usan frases como: “se busca empresarios para legalizar y lavar ropa” o “necesitamos lavadoras para nuestra ropa sucia”

Además, los contenidos combinan elementos de coaching financiero y emprendimiento, prometiendo pagar deudas o mejorar el estilo de vida de quienes acepten participar.

En 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó operaciones inusuales por 1 577 millones de dólares.

¿Cómo operan?

En las publicaciones o videos de TikTok se incluyen indicaciones para contactar a un número través de WhatsApp o enlace de Telegram. También se redirecciona a los usuarios a salir del espacio público hacia un canal privado.

Aunque la plataforma TikTok prohíbe la promoción de estafas, esquemas fraudulentos y actividades ilícitas, estos contenidos logran difundirse mediante el uso de términos ambiguos como “inversión”, “capital” u “oportunidades”, lo que dificulta su detección automática.