Operación conjunta entre EE.UU. y Ecuador incauta dos toneladas de droga y deja cuatro detenidos

La Policía de Ecuador, en colaboración con la Armada de Estados Unidos, incautó dos toneladas de droga y detuvo a cuatro personas por estar presuntamente vinculadas con el tráfico internacional de drogas, según informó el la institución en redes este miércoles 12 de noviembre del 2025.

Las operaciones, denominadas Centinela 90 y Centinela 91, se desarrollaron en altamar, cerca de las Islas Galápagos, a unos mil kilómetros de la costa continental de Ecuador.

El valor estimado de la cocaína incautada es de unos cuatro millones de dólares, según informó la Policía. La sustancia ilícita fue trasladada a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.

Además de la droga, los agentes localizaron dos boyas satelitales GPS, una radio, tres GPS, dos teléfonos satelitales, una antena y cinco teléfonos móviles.

Esta colaboración con la Armada de Estados Unidos se produce apenas cuatro días antes de que Ecuador celebre un referéndum para votar, entre otras cosas, la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en su territorio.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó de que el Gobierno prevé que Estados Unidos instale dos bases, una militar y otra de seguridad, en las ciudades costeras de Manta y Salinas, con el fin de combatir la actividad del crimen organizado.