Prisión para siete integrantes de una red de microtráfico que operaba en la provincia de Carchi

Siete personas detenidas con droga en Carchi recibieron prisión preventiva este miércoles 12 de noviembre del 2025. La Fiscalía los acusa de pertenecer a una red de microtráfico.

Los cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos la tarde del martes 11 de noviembre en el operativo 'Centinela VXXXI'. El grupo de personas se encontraban en inmuebles de Tulcán, provincia del Carchi, donde escondían sustancias sujetas a fiscalización.

La Policìa identificó a los capturados como: Iván A., Gilbert A., Sebastián S., Jonathan E., Wilson M.. Micaela R. y Jean S. Además, durante el operativo se encontró: 308 80 dosis de marihuana y 658 dosis de cocaína.

Según la Policía, los paquetes de droga decomisadas tendrían un valor aproximado de 4 156,65 dólares en el mercado europeo. Además de las sustancias, los uniformados decomisaron dos vehículos, una motocicleta y siete celulares.

Todos son procesados por presunto tráfico de drogas. Este delito está tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se establece una pena de uno a 13 años de cárcel.