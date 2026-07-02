Guayaquil: Operativo Pandora deja detenidos y night clubs clausurados

Autoridades clausuraron 10 night clubs en Guayaquil en medio del operativo Pandora.

10 night clubs fueron clausurados en Guayaquil en medio de la operación Pandora, en la zona de Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil, este jueves 2 de julio de 2026.

Durante la operación las autoridades aprehendieron a varias personas que, según las autoridades, son presuntos miembros de las bandas 'Los Tiguerones - Fénix'.

La Policía indicó que estas personas presuntamente se dedicaban a extorsionar a los habitantes y comerciantes de la entrada de la 8 y Nueva Prosperina.

En el operativo participan alrededor de 700 funcionarios de diferentes instituciones.

Autoridades clausuraron una decena de night clubs en Guayaquil. API Las autoridades intervinieron en centros de diversión nocturna. API John Reimberg lideró un operativo en Guayaquil. API

El ministro del Interior, John Reimberg, lideró el operativo Pandora en la zona de Nueva Prosperina, norte de Guayaquil.

Según Reimberg, se trata de una "operación de impacto" que arrancó en horas de la tarde e incluye autoridades municipales, provinciales y del Gobierno Central.

En la intervención participaron "todas las instituciones necesarias para realizar una buena operación en la ciudad de Guayaquil", añadió el ministro del Interior.

Reimberg indicó que se intervinieron espacios donde operan supuestos extorsionadores y donde se realizan delitos como asesinatos y robos.

Control migratorio y deportaciones en Guayaquil

Reimberg detalló que una decena de extranjeros fue detenida por autoridades de migración y serán deportados.

"Son personas que han ingresado de manera irregular al país", añadió Reimberg. Estas personas son de nacionalidad peruana, cubana y venezolana.