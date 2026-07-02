Hombres roban retrovisores de vehículo durante semáforo en rojo, en Guayaquil

Dos hombres roban retrovisores de autos en el centro de Guayaquil.

Un video registró un robo de retrovisores en Guayaquil, la mañana del 2 de junio de 2026. El hecho sucedió en la avenida Quito y PPG, centro de la ciudad.

Las imágenes muestran como a plena luz del día y con el semáforo en rojo, dos hombres se acercan a un vehículo para arrancarle los retrovisores.

Ciudadanos condenan la inseguridad en Guayaquil

El atraco sucede en segundos y a vista de decenas de conductores que se movilizaban por esta transitada vía de la urbe.

Usuarios de redes sociales condenaron el hecho, asegurando que la "ciudad no cuenta con seguridad, ni de día ni de noche".

"El problema es que no hacen operativos en el sector de 'cachinería' y hay ciertos ciudadanos que prefieren comprar lo robado", escribió un ciudadano refiriéndose al robo de piezas de autos.