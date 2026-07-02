Funcionario del Municipio de Manta fue asesinado fuera de la Alcaldía

Un funcionario municipal de Manta fue asesinado fuera de la Alcaldía.

Un funcionario del Municipio de Manta fue asesinado en los exteriores del edificio donde trabajaba, la tarde de este jueves 2 de julio de 2026.

Cristhian Cantos Párraga, trabajaba en el área de Sistemas del Municipio y fue acribillado en los exteriores de la Alcaldía, en la provincia de Manabí.

El funcionario se trasladaba a bordo de una camioneta de color blanco, la cual fue interceptada por hombres armados quienes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

En videos difundidos en redes sociales se observa que una de las balas alcanzó uno de los neumáticos de la camioneta y otros impactaron en puertas y ventanas.

Según información preliminar, el hombre habría intentado huir a pie, pero enseguida fue alcanzado por las balas y quedó tendido en la vereda sin vida.

Las autoridades llegaron a la escena y la acordonaron para recoger las evidencias del crimen.

El ataque ocurre en medio del estado de excepción y la segunda declaratoria del conflicto armado interno.