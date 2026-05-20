'Mami, el profesor me tocó mis partes íntimas'; investigan abuso de 2 niñas en Cuenca

Fiscalía investiga una denuncia de abuso sexual a dos niñas en una unidad educativa en Cuenca.

La Fiscalía abrió dos investigaciones previas contra un docente de una unidad educativa ubicada en el sector Miraflores, en Cuenca, por el presunto delito de abuso sexual contra dos niñas de 5 y 7 años.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la madre de una niña de 7 años, quien habría sido víctima de presuntos tocamientos indebidos dentro del aula por parte de un docente.

La madre contó que acudió a la unidad educativa y al ver a su hija llorar le preguntó qué pasó. "Mi hija me dijo: mami, el profesor me tocó mis partes íntimas".

La madre le preguntó a la menor cómo ocurrió y la niña le contó que docente le habría dicho que si quería tener una medalla, debía dejarse tocar. "Él le alzó su falda, le tocó sus partes íntimas y le dio una medalla", relató la mujer.

Ante esta denuncia, la Fiscalía comenzó a ejecutar diligencias investigativas. Por ejemplo, se receptó la denuncia presentada por las autoridades de la institución educativa.

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Además, se practicó la valoración médico-legal a una de las víctimas y se solicitaron medidas de protección a favor de las niñas.

Hasta las 18:30 de este miércoles 20 de mayo, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre este caso.