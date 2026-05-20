'Mami, el profesor me tocó mis partes íntimas'; investigan abuso de 2 niñas en Cuenca
Fiscalía abrió dos investigaciones previas a un profesor en Cuenca y solicitó medidas de protección para dos niñas de 5 y 7 años.
Fiscalía investiga una denuncia de abuso sexual a dos niñas en una unidad educativa en Cuenca.
Tomado de InfoPalante Colombia
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Actualizado:
20 may 2026 - 18:41
La Fiscalía abrió dos investigaciones previas contra un docente de una unidad educativa ubicada en el sector Miraflores, en Cuenca, por el presunto delito de abuso sexual contra dos niñas de 5 y 7 años.
El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la madre de una niña de 7 años, quien habría sido víctima de presuntos tocamientos indebidos dentro del aula por parte de un docente.
La madre contó que acudió a la unidad educativa y al ver a su hija llorar le preguntó qué pasó. "Mi hija me dijo: mami, el profesor me tocó mis partes íntimas".
La madre le preguntó a la menor cómo ocurrió y la niña le contó que docente le habría dicho que si quería tener una medalla, debía dejarse tocar. "Él le alzó su falda, le tocó sus partes íntimas y le dio una medalla", relató la mujer.
Ante esta denuncia, la Fiscalía comenzó a ejecutar diligencias investigativas. Por ejemplo, se receptó la denuncia presentada por las autoridades de la institución educativa.
Además, se practicó la valoración médico-legal a una de las víctimas y se solicitaron medidas de protección a favor de las niñas.
Hasta las 18:30 de este miércoles 20 de mayo, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre este caso.
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