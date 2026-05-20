Ataque armado en Bahía de Caráquez dejó a dos policías heridos
Dos uniformados que permanecían dentro de un vehículo fueron atacados a tiros en Manabí.
Los uniformados atacados serían servidores de la Cárcel de Bahía.
Imagen referencial de patrullero de policía / API
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Actualizado:
20 may 2026 - 11:28
El 20 de mayo de 2026, un grupo de policías fue atacado a tiros en Bahía de Caráquez, Manabí. El hecho sucedió cerca de las 7:00.
Como resultado del atentado, dos uniformados resultaron heridos y, de acuerdo con información policial, permanecen con pronóstico reservado bajo atención médica.
Tras la verificación de los hechos, se constató que los policías presentan múltiples disparos a la altura de la cabeza y cuerpo.
Los uniformados trabajarían en la cárcel de la ciudad
De manera preliminar, se conoce que los uniformados prestaban servicios en la Cárcel de Bahía,
La emergencia, se coordinó a través del ECU-911. Autoridades investigan el hecho para dar con los presuntos responsables y esclarecer las razones del ataque.
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