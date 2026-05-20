Ataque armado en Bahía de Caráquez dejó a dos policías heridos

Imagen referencial de patrullero de policía / API

Los uniformados atacados serían servidores de la Cárcel de Bahía.

El 20 de mayo de 2026, un grupo de policías fue atacado a tiros en Bahía de Caráquez, Manabí. El hecho sucedió cerca de las 7:00.

Como resultado del atentado, dos uniformados resultaron heridos y, de acuerdo con información policial, permanecen con pronóstico reservado bajo atención médica.

Tras la verificación de los hechos, se constató que los policías presentan múltiples disparos a la altura de la cabeza y cuerpo.

Los uniformados trabajarían en la cárcel de la ciudad

De manera preliminar, se conoce que los uniformados prestaban servicios en la Cárcel de Bahía,

La emergencia, se coordinó a través del ECU-911. Autoridades investigan el hecho para dar con los presuntos responsables y esclarecer las razones del ataque.