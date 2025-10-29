Clausuran gimnasio donde se realizaban peleas clandestinas en Quito; se investiga muerte

Un gimnasio que operaba sin permisos de funcionamiento en la comuna rural de San Miguel del Común, en el norte de Quito, fue clausurado por las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Tras una denuncia de moradores del sector donde informaban de la realización de supuestas peleas clandestinas organizadas por el administrador del establecimiento. Estas peleas habrían provocado la muerte de un adolescente de 12 años de edad.

Según versiones de los familiares del menor, el adolescente habría participado en una pelea con un adolescente de 17 años, en noviembre del 2024. El abuelo sostuvo que el menor habría fallecido producto de los golpes en la cabeza que le habrían causado un derrame cerebral.

Por su parte, Gustavo Chiriboga supervisor de la AMC señaló que en el lugar se cobraba un dólar por cada participación en las peleas y se realizaban apuestas entre los asistentes, actividad que está completamente prohibida por la ley.

Tras la clausura del establecimiento, el funcionario indicó que el responsable de esta actividad ilícita podría enfrentar una multa de hasta USD 3 760. Además, el caso ya está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.