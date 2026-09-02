Estas son las cinco situaciones en las que la Policía Nacional puede ingresar a un colegio
El Plan Escudo se puso en marcha desde el 1 de septiembre con el incio del año lectivo 2026-2027 en la Sierra y Amazonía.
Agentes de la Policía estuvieron presentes en los exteriores de los colegios por el regreso a clases en la Sierra y Amazonía
Policía Nacional
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Actualizada:
02 sep 2026 - 11:25
Con el inicio del año lectivo 2026-2027 en la Sierra y Amazonía, los ministerios de Educación y del Interior pusieron en marcha el Plan Escudo, una estrategia destinada a reforzar la seguridad dentro y alrededor de las instituciones educativas.
El nuevo plan establece una ruta de coordinación entre las autoridades educativas y la Policía Nacional para prevenir y responder ante posibles amenazas que puedan afectar a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Antes de la implementación del Plan Escudo, la Policía podía ingresar a un plantel principalmente en tres situaciones: cuando existía un delito flagrante, ante un peligro cierto o inminente o cuando contaba con una orden judicial.
Con el nuevo esquema se incorporan dos circunstancias relacionadas con la prevención y detección de riesgos.
¿Cuándo puede ingresar la Policía a un plantel?
Estas son las cinco situaciones contempladas:
- 1. Ante un delito flagrante: los agentes pueden intervenir cuando se está cometiendo un delito en ese momento dentro del establecimiento educativo.
- 2. Frente a un peligro cierto o inminente: la Policía puede actuar cuando exista una amenaza que represente un riesgo inmediato para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.
- 3. Por orden judicial: el ingreso también puede producirse cuando exista una disposición emitida por un juez.
- 4. A pedido de las autoridades educativas: los rectores o directores pueden solicitar la intervención policial cuando consideren necesario realizar requisas de mochilas, revisiones a estudiantes o actividades preventivas y de concientización.
- 5. Por identificación de zonas de riesgo: el Ministerio de Educación o la Policía pueden activar el plan cuando hayan identificado una institución o sector con riesgos de seguridad específicos para la comunidad educativa.
“Si bien la Policía Nacional puede ingresar a una institución educativa ante situaciones como delito flagrante, peligro cierto o en cumplimiento de una orden judicial, el Plan Escudo define una ruta de coordinación interinstitucional que permite activar la actuación policial a partir de una solicitud formal de las autoridades educativas, cuando existan riesgos o amenazas que requieran una acción preventiva”, indicó el Ministerio de Educación.
Esa Cartera de Estado aclaró que el plan no implica que los agentes puedan ingresar de manera arbitraria a cualquier plantel.
“Con el Plan Escudo fortalecemos la capacidad del Estado para prevenir y responder frente a cualquier amenaza que pueda afectar a los estudiantes y comunidad educativa", señaló la ministra de Educación, Gilda Alcívar.
"No se trata de intervenciones arbitrarias, sino de una actuación planificada, coordinada y dentro del marco de la ley, siempre colocando en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, añadió Alcívar
Estos procedimientos deberán realizarse con la presencia de las autoridades de la institución educativa y siguiendo protocolos especiales debido a que involucran a niñas, niños y adolescentes.
La estrategia busca principalmente detectar el posible ingreso de drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos a los establecimientos educativos.
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