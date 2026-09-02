Estas son las cinco situaciones en las que la Policía Nacional puede ingresar a un colegio

Agentes de la Policía estuvieron presentes en los exteriores de los colegios por el regreso a clases en la Sierra y Amazonía

Con el inicio del año lectivo 2026-2027 en la Sierra y Amazonía, los ministerios de Educación y del Interior pusieron en marcha el Plan Escudo, una estrategia destinada a reforzar la seguridad dentro y alrededor de las instituciones educativas.

El nuevo plan establece una ruta de coordinación entre las autoridades educativas y la Policía Nacional para prevenir y responder ante posibles amenazas que puedan afectar a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Antes de la implementación del Plan Escudo, la Policía podía ingresar a un plantel principalmente en tres situaciones: cuando existía un delito flagrante, ante un peligro cierto o inminente o cuando contaba con una orden judicial.

Con el nuevo esquema se incorporan dos circunstancias relacionadas con la prevención y detección de riesgos.

¿Cuándo puede ingresar la Policía a un plantel?

Estas son las cinco situaciones contempladas:

1. Ante un delito flagrante: los agentes pueden intervenir cuando se está cometiendo un delito en ese momento dentro del establecimiento educativo.

los agentes pueden intervenir cuando se está cometiendo un delito en ese momento dentro del establecimiento educativo. 2. Frente a un peligro cierto o inminente: la Policía puede actuar cuando exista una amenaza que represente un riesgo inmediato para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.

la Policía puede actuar cuando exista una amenaza que represente un riesgo inmediato para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa. 3. Por orden judicial: el ingreso también puede producirse cuando exista una disposición emitida por un juez.

el ingreso también puede producirse cuando exista una 4. A pedido de las autoridades educativas: los rectores o directores pueden solicitar la intervención policial cuando consideren necesario realizar requisas de mochilas, revisiones a estudiantes o actividades preventivas y de concientización .

los pueden solicitar la intervención policial cuando consideren necesario realizar . 5. Por identificación de zonas de riesgo: el Ministerio de Educación o la Policía pueden activar el plan cuando hayan identificado una institución o sector con riesgos de seguridad específicos para la comunidad educativa.

“Si bien la Policía Nacional puede ingresar a una institución educativa ante situaciones como delito flagrante, peligro cierto o en cumplimiento de una orden judicial, el Plan Escudo define una ruta de coordinación interinstitucional que permite activar la actuación policial a partir de una solicitud formal de las autoridades educativas, cuando existan riesgos o amenazas que requieran una acción preventiva”, indicó el Ministerio de Educación.

Esa Cartera de Estado aclaró que el plan no implica que los agentes puedan ingresar de manera arbitraria a cualquier plantel.

“Con el Plan Escudo fortalecemos la capacidad del Estado para prevenir y responder frente a cualquier amenaza que pueda afectar a los estudiantes y comunidad educativa", señaló la ministra de Educación, Gilda Alcívar.

"No se trata de intervenciones arbitrarias, sino de una actuación planificada, coordinada y dentro del marco de la ley, siempre colocando en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, añadió Alcívar

Estos procedimientos deberán realizarse con la presencia de las autoridades de la institución educativa y siguiendo protocolos especiales debido a que involucran a niñas, niños y adolescentes.

La estrategia busca principalmente detectar el posible ingreso de drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos a los establecimientos educativos.