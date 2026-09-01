100 infractores de AMC se suman al retorno a clases en Quito: estas serán sus funciones

Infractores de Quito trabajarán por tres días durante el regreso a clases en Quito

Unos 100 participantes del programa de Trabajo Comunitario de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), ciudadanos o dueños de negocios sancionados por incumplir normativas municipales, apoyarán durante los primeros días del año lectivo 2026-2027 en el ingreso y salida de estudiantes de 10 unidades educativas municipales de Quito.

¿Qué harán durante el retorno a clases?

Durante los tres primeros días del año lectivo, cada una de las 10 instituciones educativas contará con una brigada integrada por 10 participantes del programa de Trabajo Comunitario.

Su presencia estará enfocada en facilitar un ingreso y una salida ordenados para estudiantes y familias.

Las brigadas estarán activas en las jornadas matutina y vespertina. El trabajo comenzará desde las 06:30, durante el ingreso a clases, y continuará desde las 13:00, en los horarios establecidos para las actividades de salida y cambio de jornada.

Estas serán sus principales acciones

Los participantes colaborarán principalmente en seguridad vial y brigadas escolares, con el objetivo de apoyar el desplazamiento de estudiantes y familias en los alrededores de los planteles.

También ayudarán a mantener un uso ordenado del espacio público durante los momentos de mayor movimiento.

Entre las acciones previstas están el apoyo a los cruces y desplazamientos seguros, la organización de los espacios cercanos a las instituciones y la colaboración con las brigadas escolares.

Su trabajo estará dirigido a facilitar la movilidad y el cuidado de la comunidad educativa.

Acciones que realizarán

Apoyar en la seguridad vial alrededor de los planteles.

alrededor de los planteles. Colaborar con las brigadas escolares .

. Facilitar desplazamientos más seguros de estudiantes y familias.

de estudiantes y familias. Apoyar el uso ordenado del espacio público .

. Contribuir al ingreso y salida organizada de las unidades educativas.

de las unidades educativas. Trabajar de manera coordinada con las entidades municipales responsables del operativo.

Capacitación antes del despliegue

Antes de acudir a las instituciones educativas, los participantes recibieron capacitación para conocer las necesidades de cada establecimiento y las tareas que deberán cumplir durante el operativo.

La intervención se realizará de manera coordinada entre la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.

El despliegue se concentrará en los primeros tres días del año lectivo 2026-2027.

El Trabajo Comunitario en Quito

La participación de infractores en este programa también registra un crecimiento. Hasta agosto de 2026, 2 309 personas se habían acogido al Trabajo Comunitario, frente a las 50 registradas durante todo 2022.

Según los datos proporcionados por la AMC, la cifra acumulada hasta agosto de 2026 representa 46 veces más participantes que en 2022.

En ese mismo período, las acciones de reparación y corresponsabilidad ciudadana también llegaron a más sectores de Quito.

Hasta agosto de 2026 se habían intervenido 523 puntos de la ciudad, mientras que en 2022 fueron 144.