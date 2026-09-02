Uber despedirá al 10% de sus empleados en el mundo

El gigante de los servicios de transporte Uber despedirá a alrededor del 10% de su plantilla como parte de "cambios organizativos significativos", informó el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, en un mensaje a los empleados este miércoles 2 de septiembre del 2026.

Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

"Hoy estamos realizando una serie de cambios organizativos significativos en todo Uber", dijo Khosrowshahi. "Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%".

La empresa dijo que los despidos tienen como objetivo hacer que la plataforma sea "más sencilla y rápida" y reducir los retrasos de coordinación.

"Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar", señala el mensaje.

Fundada en 2009, Uber transformó el sector del transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y compañías de autos privados, permitiendo que las personas usaran sus propios vehículos para transportar a otros.

Desde entonces, la empresa se ha expandido de forma masiva, incluso al sector de entregas, especialmente de alimentos y productos minoristas.

También ofrece servicios de mensajería en distancias cortas.

Los conductores de Uber reciben una remuneración variable según el país, y muchos se han quejado de no recibir una compensación adecuada por su trabajo y por el uso de sus vehículos.

La compañía ha cerrado por completo sus servicios en algunos países.

El miércoles, Uber anunció el fin de su negocio en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a principios de este año.