Ataque armado en Playas deja seis personas asesinadas y varios heridos

Un violento ataque armado causó zozobra en los moradores del sector Feria de las Ostras, un área de gran actividad gastronómica y comercial dentro del cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas.

Según reportes de testigos varias personas armadas llegaron hasta el lugar y dispararon a quemarropa contra ciudadanos en el lugar. El ataque dejó cinco personas fallecidas y varios heridos.

Las víctimas serían estudiantes de secundaria que estaban reunidos en una celebración de graduación.

Testigos indicaron que los disparos duraron varios minutos mientras el caos se tomaba el lugar y muchos intentaron resguardarse de ser impactados por las balas.

A la escena del crimen llegaron miembros de la Policía Nacional y servicios de emergencia para trasladar hasta un centro de salud a los heridos. Otros perdieron la vida en el lugar.

Las autoridades no han difundido el número total de víctimas mortales y heridos. Los agentes de criminalística empezaron con el levantamiento de indicios para esclarecer el móvil del atentado.