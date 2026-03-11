Cuatro heridos en un ataque con explosivos en una discoteca en Machala

Las instalaciones de una discoteca quedaron destrozadas tras el ataque con explosivos.

Un ataque con explosivos se registró en una discoteca de Machala, provincia de El Oro, la noche del martes 10 de marzo del 2026. Cuatro personas resultaron heridas por la explosión.

El atentado ocurrió pasadas las 22:30, mientras el centro de diversiones estaba abierto y con personas en su interior, que disfrutaban de un partido de fútbol.

Videos de redes sociales muestran los daños que dejó la explosión, por ejemplo, la caída de las paredes y partes del techo, así como las puertas metálicas.

La explosión causó pánico en las personas que se encontraban en el interior de la discoteca, así como en los habitantes del centro de Machala. Tras la explosión la gente del local salió corriendo a buscar un lugar seguro.

Los bomberos de Machala acudieron a la emergencia. Recorrieron los dos pisos del local para verificar que no existan personas atrapadas en los escombros.