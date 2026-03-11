Ataque armado deja cinco personas fallecidas en el cantón Arenillas

Un ataque armado se registró en el sector La Cuca, en el cantón Arenillas, este miércoles 11 de marzo. Cinco personas fallecieron.

Según información revelada por la Policía Nacional un grupo de hombres armados, que se movilizaban en motocicletas, interceptó a un vehículo negro y disparó a quemarropa contra sus ocupantes.

La Policía indicó que se registraron más de 35 disparos contra el automotor que acabó con la vida de todos sus ocupantes.

Hasta el momento se identificaron los cuerpos de Nexar Marino Mejía Macías, de 27 años, y Darwin Leodan Bravo Intriago, de 29. Otros dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, con identidades aún no confirmadas murieron en el interior del vehículo. El quinto cuerpo fue encontrado a un costado del auto junto al pajonal.

La Policía indicó que dos personas fueron detenidas tras el ataque, ellos fueron identificados como Víctor B., de 27 años, y Jonathan A., de 29. Además, se retuvo a dos motocicletas que supuestamente habrían sido utilizadas en el ataque.