Asiáticos fueron detenidos con 12 iguanas marinas de Galápagos en aeropuerto de Guayaquil

Ciudadanos asiáticos fueron detenidos por trasladar de manera ilegal iguanas de Galápagos.

Tres ciudadanos de origen asiático fueron detenidos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

El hecho sucedió debido a un traslado ilegal de iguanas marinas de Galápagos. La policía capturó a los hombres con 12 especies.

Las iguanas habrían sido trasladadas de forma ilegal hacia el continente.

Las iguanas están bajo custodia

Uno de los animales falleció y varios presentan entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportadas.

De acuerdo con la información del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), las iguanas se encuentran bajo custodia para su análisis estabilización y atención especializada.