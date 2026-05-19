Policía habría disparado siete veces a su exconviviente tras verla con su nueva pareja

Imagen referencial de un ciudadano detenido tras disparar a su expareja, en Naranjito.

Una joven de 23 años permanece en estado crítico tras recibir varios disparos por parte de su exconviviente, un presunto cabo de la Policía Nacional.

El hecho sucedió en el cantón Naranjito, en Guayas.

De acuerdo con la información policial la víctima se encontraba con su actual pareja y sus amigos cuando recibió el ataque.

El agresor habría llegado en un vehículo blanco, sin placas y con vidrios polarizados.

Tras recibir cerca de siete disparos, la mujer fue trasladada al hospital de Naranjito y posteriormente a Durán. Su estado de salud fue reportado como crítico.

Según la información se desconoce la ubicación del presunto agresor.