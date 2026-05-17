Ecuador termina el estado de toque de queda el lunes 18 de mayo a las 05:00

Ecuador amanecerá sin toque de queda desde este lunes 18 de mayo.

El toque de queda dispuesto por el Gobierno de Ecuador finalizará oficialmente este lunes 18 de mayo de 2026 a las 05:00.

La medida formó parte de las disposiciones implementadas durante el estado de excepción en varias provincias del país, con controles ejecutados por fuerzas militares y policiales.

¿Qué cambia desde este domingo?

Con la finalización del toque de queda:

Ya no existirán restricciones de movilidad en horario nocturno

Los ciudadanos podrán circular libremente durante toda la madrugada

Se suspenderán los controles relacionados exclusivamente con esta medida

Sin embargo, las autoridades han señalado que continuarán los operativos de seguridad y control en distintos sectores del país.

Medida aplicada por seguridad

El toque de queda fue implementado como parte de las acciones del Gobierno frente a la crisis de seguridad y los hechos violentos registrados en diferentes provincias.

Durante su vigencia, la restricción limitó la circulación en horarios específicos dependiendo de cada zona del país.