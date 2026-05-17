Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Ecuador termina el estado de toque de queda el lunes 18 de mayo a las 05:00

El toque de queda en Ecuador finalizará este lunes 18 de mayo a las 05:00, según la disposición vigente del Gobierno.

Ecuador amanecerá sin toque de queda desde este lunes 18 de mayo.

Municipio de Quito

Autor

Tamara López

Actualizado:

17 may 2026 - 23:05

Unirse a Whatsapp

El toque de queda dispuesto por el Gobierno de Ecuador finalizará oficialmente este lunes 18 de mayo de 2026 a las 05:00.

La medida formó parte de las disposiciones implementadas durante el estado de excepción en varias provincias del país, con controles ejecutados por fuerzas militares y policiales.

¿Qué cambia desde este domingo?

Con la finalización del toque de queda:

  • Ya no existirán restricciones de movilidad en horario nocturno
  • Los ciudadanos podrán circular libremente durante toda la madrugada
  • Se suspenderán los controles relacionados exclusivamente con esta medida

Sin embargo, las autoridades han señalado que continuarán los operativos de seguridad y control en distintos sectores del país.

Medida aplicada por seguridad

El toque de queda fue implementado como parte de las acciones del Gobierno frente a la crisis de seguridad y los hechos violentos registrados en diferentes provincias.

Durante su vigencia, la restricción limitó la circulación en horarios específicos dependiendo de cada zona del país.

Te puede interesar