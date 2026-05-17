Ecuador termina el estado de toque de queda el lunes 18 de mayo a las 05:00
El toque de queda en Ecuador finalizará este lunes 18 de mayo a las 05:00, según la disposición vigente del Gobierno.
Ecuador amanecerá sin toque de queda desde este lunes 18 de mayo.
Municipio de Quito
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Actualizado:
17 may 2026 - 23:05
El toque de queda dispuesto por el Gobierno de Ecuador finalizará oficialmente este lunes 18 de mayo de 2026 a las 05:00.
La medida formó parte de las disposiciones implementadas durante el estado de excepción en varias provincias del país, con controles ejecutados por fuerzas militares y policiales.
¿Qué cambia desde este domingo?
Con la finalización del toque de queda:
- Ya no existirán restricciones de movilidad en horario nocturno
- Los ciudadanos podrán circular libremente durante toda la madrugada
- Se suspenderán los controles relacionados exclusivamente con esta medida
Sin embargo, las autoridades han señalado que continuarán los operativos de seguridad y control en distintos sectores del país.
Medida aplicada por seguridad
El toque de queda fue implementado como parte de las acciones del Gobierno frente a la crisis de seguridad y los hechos violentos registrados en diferentes provincias.
Durante su vigencia, la restricción limitó la circulación en horarios específicos dependiendo de cada zona del país.
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