Cuatro personas abatidas en 15 días de toque de queda; estos son los resultados

Las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron operativos de seguridad durante el toque de queda nocturno.

El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer los resultados del toque de queda nocturno, que rigió en Ecuador del 3 al 18 de mayo de 2026.

Según el titular de la Cartera de Estado, durante los operativos de control, la Policía Nacional detuvo a 5 023 personas, de los cuales 717 están relacionadas a estructuras criminales.

Además, durante los 15 días de toque de queda, cuatro sospechosos fueron abatidos por las fuerzas del orden. Por otra parte se recuperaron o retuvieron 1 039 vehículos, al igual que 882 motos.

Se decomisaron también 9,2 toneladas de droga, 630 armas de fuego y blancas, 1 140 explosivos, 3 078 municiones, 84 221 galones de combustible, entre otros.

La restricción de movilidad ocurrió entre entre 23:00 hasta las 05:00, del 3 al 18 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones.

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Estas fueron: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, Pichincha ( incluido Quito), El Oro y Sucumbíos y Esmeraldas.

La restricción también rigió en estos cuatro cantones: de La Maná (Cotopaxi), La Troncal (Cañar) y los dos mencionados de Bolívar.