Fuerzas Armadas destruyeron 58 objetivos militares durante el toque de queda

El Ministerio de Defensa informó sobre la destrucción de 58 objetivos considerados estratégicos dentro de operaciones ejecutadas durante la fase del toque de queda en cuatro provincias del país.

Así lo informó la cartera de Estado este lunes 30 de marzo de 2026, luego de terminado el toque de queda en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los 58 objetivos militares incluyen pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico, centros de operaciones criminales, campamentos ilegales de minería, refugios y centros de acopio de armamento, según un comunicado del Minsiterio de Defensa.

Según el informe, los objetivos destruidos estarían vinculados a economías ilícitas y a grupos armados organizados. Estas acciones fueron realizadas en diferentes puntos de Ecuador, aun fuera de los establecidos con la restricción: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena; Esmeraldas, El Oro, Imbabura y Napo; Orellana y Zamora Chinchipe.

En el mismo período, las Fuerzas Armadas reportaron la ejecución de 18 750 operaciones a nivel nacional. Como resultado, se incautaron 275 armas de fuego, 5 000municiones y 8400 explosivos, además de maquinaria empleada en actividades ilegales como minería.

También se informó sobre la aprehensión de 845 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales y el decomiso de 151 000 galones de combustible.

En el ámbito marítimo, las autoridades señalaron que, en coordinación internacional, principalmente con Estados Unidos, se decomisaron cerca de cinco toneladas de droga en operativos realizados en altamar, en sectores como Galápagos y la costa continental.

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, informó que se ha llevado a cabo un gabinete ampliado por lo que exhortó a la ciudadanía a que "estén atentos porque pronto vamos a llegar a sus territorios".