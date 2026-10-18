Prisión preventiva para cinco procesados ​​por el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Posorja

Prisión preventiva para procesados por asesinato tras ser descubiertos sepultando un cadáver en Guayas.

Un Juez de Flagrancia del Guayas aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra de cinco personas procesadas por el delito de asesinato.

Los procesados fueron identificados como Brayan S. , Víctor G. , Derliz S. , Elvin A. y William N.

Sostenían el cuerpo e intentaban desaparecer evidencias.

La captura de los sospechosos se produjo la noche del viernes 16 de octubre en el barrio Quito, de la parroquia rural de Posorja.

Integrantes del Bloque de Seguridad sorprendieron a los cinco implicados cuando presuntamente desmembraban y sepultaban un cadáver en una zona agreste.

El lugar era presuntamente utilizado por grupos criminales para la ejecución de este tipo de actividades ilícitas.

Los aprehendidos pertenecerían a las facciones 'Calle 13' y 'Los Fuider', disidentes de la banda 'Los Lobos'.

Víctima sería oriunda de Manabí

Tras la intervención del Bloque de Seguridad, los imputados fueron entregados a la Policía Nacional para el inicio del proceso legal.

Investigaciones preliminares y peritajes de Medicina Legal señalan que la víctima hallada en el sitio era un ciudadano oriundo del cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí.

Las autoridades continúan con las diligencias para confirmar la identificación oficial del fallecido.