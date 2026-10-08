Caen dos policías y un financista de alias 'Pipo' tras operativo contra el narcotráfico

Golpe de USD 1.765 millones al narcotráfico: desmantelan red empresarial ligada a la mafia balcánica.

Un operativo ejecutado de manera simultánea en Ecuador y cuatro países de Europa desarticuló una de las redes financieras y logísticas más poderosas del narcotráfico transnacional.

La operación denominada 'Gran Fénix – Cantabria' dejó como saldo 21 personas detenidas y la incautación total de droga valorada en USD 1 765 millones.

La intervención fue informada por el ministro del Interior, John Reimberg, y ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Europol, la Guardia Civil y la Policía de España.

Los allanamientos se implementarán en las provincias de Guayas y Los Ríos, así como en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Los allanamientos se implementarán en las provincias de Guayas y Los Ríos, así como en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Ministerio del Interior

Origen de la investigación

Las pesquisas se iniciaron tras una incautación masiva registrada en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras (España).

Allí, interceptaron cerca de 13 000 paquetes de cocaína camuflados en un contenedor enviado desde una terminal portuaria de Guayaquil.

A partir de este evento, las autoridades rastrearon un historial de 14 incautaciones que suman 42,5 toneladas de cocaína en puertos ecuatorianos y europeos, valoradas en USD 1 680 millones.

A este monto se sumaron los decomisos ejecutados durante la última jornada operativa (2,13 toneladas), acumulando una afectación económica total de USD 1 765 millones

Entramado empresarial

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la organización criminal operaba desde 2019 con presencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, además de nexos directos en Europa y Emiratos Árabes Unidos.

El grupo delictivo utilizaba una fachada corporativa integrada por al menos 15 empresas exportadoras de frutas, cacao, mariscos y mader , empleadas para contaminar contenedores y enviar la sustancia hacia el exterior.

Para la cadena de suministros, la red coordinaba la compra del alcaloide en laboratorios de Colombia.

También su traslado a Ecuador y el envío marítimo a Europa, trabajando en alianza con la mafia balcánica y la mocromafia.

Entre los capturados consta Jackson Z., señalado por las autoridades como uno de los principales financistas de la estructura criminal liderada por alias 'Pipo' desde 2022.

Resultados operativos

En el despliegue participó más de 130 efectivos policiales, dejando los siguientes resultados: