Adulto mayor reclamó por disturbios en Guayaquil y terminó atropellado junto a su perro

Un adulto mayor y su perro fueron atropellados tras reclamar por disturbios.

Un adulto mayor y su perro salieron a la calle a reclamar disturbios protagonizados por dos jóvenes en la Ciudadela Nueva Kennedy, en el norte de Guayaquil, cuando estos los atropellaron.

Este hecho ocurrió el 23 de mayo de 2026, según reportó la empresa municipal Segura EP.

El adulto mayor salió de su vivienda para reclamar por los gritos y disturbios protagonizados por dos jóvenes en una vivienda cercana, en la que buscaban a una mujer.

Videos captados por vecinos del sector muestran a los jóvenes sacudiendo con fuerza una puerta metálica sin tener respuesta.

Ante el reclamo del adulto mayor, los jóvenes subieron a su vehículo y lo atropellaron.

Tras el impacto, el perro huyó del lugar y el hombre quedó tendido en el piso

De acuerdo con Francisco Torres, presidente de la Asociación de Residentes de la Ciudadela, "el carro se dio la vuelta para atropellarlo, no es que fue un accidente, fue algo premeditado".

El hombre de la tercera edad sufrió una fractura en la pierna y fue hospitalizado.

Las cámaras de Segura EP siguieron al vehículo implicado y localizaron a su propietario, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, aunque no era quien conducía.