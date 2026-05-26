Guayaquil: Motociclista fue baleado en la av. Francisco de Orellana

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

La noche del 25 de mayo de 2026, un motociclista fue baleado en el sector de Los Rosales, al norte de Guayaquil.

El hecho sucedió en la avenida Francisco de Orellana. La alerta fue emitida tras escucharse varias detonaciones aproximadamente a las 21:30.

El hombre murió al instante

De acuerdo con los testigos, un ciudadano se movilizaba en una motocicleta y otro, en otra motocicleta, lo perseguía.

Tras recibir más de 10 disparos, la víctima cayó a la calzada y falleció. Medicina Legal se trasladó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

Autoridades realizan investigaciones para dar con el responsable del hecho y con las motivaciones del crimen.