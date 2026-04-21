Quito: Clausuras, detención ilegal de personas y hallazgo de drogas en Iñaquito y La Pradera

Ruido excesivo, desorden y personas en estado etílico fueron las razones por las que se ejecutó operativos de control en sectores como Iñaquito y La Pradera.

Las alertas ciudadanas hicieron que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizara inspecciones en night clubs, bares, discotecas y restaurantes.

Tras verificar los permisos y condiciones de funcionamiento, se clausuró seis establecimientos y se inició nueve procesos sancionatorios.

Drogas escondidas en paredes de una discoteca

En la calle Mariano Aguilera, en La Pradera, por ejemplo, los administradores de un local cerraron los accesos para evadir el control, reteniendo a los asistentes contra su voluntad e impidiendo el ingreso de autoridades.

Durante la inspección, se constató que el establecimiento funcionaba como discoteca sin contar con permisos. También, se evidenció un número excesivo de personas en estado etílico, por lo que se procedió a la clausura.

En el sector de Iñaquito, se identificó un establecimiento donde había drogas. “Se encontraron varias dosis de marihuana, cocaína, tusi y popper ocultas en paredes y mobiliario del local", indicó la autoridad de la AMC, Gustavo Chiriboga.