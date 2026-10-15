Quito: Extorsionadores exigían más USD 18 000 a un albañil a nombre de 'Los Lobos'

La policía aprehendió a tres personas en el norte de Quito por extorsión a un trabajador de la construcción que era extorsionado desde el pasado 12 de octubre de 2026.

Una rápida intervención de la Policía Nacional permitió la aprehensión de tres personas dedicadas a extorsionar a un ciudadano en el sector de Ponceano, al norte de Quito.

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Los sospechosos exigían la suma de USD 18 300 a la víctima, amenazando con atentar contra la vida de sus familiares si no entregaba el dinero requerido.

Amezaban bajo la fachada de un grupo criminal

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el hecho se conoció el pasado 13 de octubre, cuando la víctima — un albañil de 59 años— denució las constantes amenazas que venía sufriendo desde el 12 de octubre.

Los extorsionadores le remitían mensajes intimidatorios identificándose como supuestos integrantes de la banda delictiva 'Los Lobos':

"Diego, te saluda A. B. de la familia de Los Lobos. Te voy a matar a tu hija ya tu familia, así que me colabora con USD 18 300 dólares para no hacerles daño". Amenazas qeu recibía el albañil.

Por el temor imperante a que se ejecutaran los atentados contra sus allegados, el afectado ya había realizado pagos previos.

Operativo policial y aprehendidos

Tras la denuncia, agentes especializados activaron técnicas de investigación de campo y herramientas tecnológicas para rastrear el origen de las llamadas y ubicar a los responsables.

El operativo se desplegó a las 07:37 del 13 de octubre en el mismo sector de Ponceano, logrando la captura en flagrancia de tres ciudadanos ecuatorianos sin antecedentes penales previos:

Angelo José O. (28 años)

(28 años) Nathaly Belén O. (24 años)

(24 años) Nallely Mairibip Á. (25 años)

Durante la intervención, los uniformados levantaron como evidencias tres teléfonos celulares utilizados para la negociación e intimidación, así como un comprobante bancario relacionado con las transferencias exigidas.

Los aprehendidos y los indicios recolectados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el respectivo proceso penal.