Recapturan a colombiano deportado que tenía prohibido volver a Ecuador en 40 años

El hombre fue detenido en un operativo de control migratorio en el Centro Histórico.

Colombiano deportado a su país fue recapturado en el Centro Histórico de Quito, según informó la Policía Nacional este miércoles 6 de agosto de 2025.

El hombre fue derpotado solo 11 días atrás y tenía prohibido ingresar al país en 40 años, de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa.

La Policía Nacional informó que el hombre fue detenido en un operativo de control migratorio realizado en el centro de la ciudad.

El ciudadano extranjero fue capturado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente al haber ingresado al país.

El detenido había sido expulsado de Ecuador el 26 de julio a través del Puente Internacional Rumichaca como parte del primer grupo de presos deportados hacia Colombia.

Según las autoridades, el hombre se encontraba detenido en la cárcel de El Inca por el delito de tráfico de drogas luego de confesar el uso de pasos irregulares para transportar el alcaloide.

#UIO, logramos la detención de un ciudadano por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.



-El ciudadano había sido deportado días atrás.#PolicíaEcuador pic.twitter.com/tibqtAAzjL— Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) August 7, 2025 "> ">

El Gobierno ecuatoriano tiene un plan para deportar a más de mil colombianos presos en cárceles de Ecuador. Aunque estos quedan en libertad en su país en caso de no mantener deudas con la justicia del mismo.

El ministro del Interior, John Reimberg, apuntó que esta medida representaría un ahorro aproximado de cuatro millones de dólares anuales para el Estado.

Por su parte, el Gobierno colombiano ha mostrado su rechazo ante el proceso de deportación llevado a cabo fuera de un acuerdo bilateral entre los países.