Ofrecen recompensa por información sobre la masacre de 8 jóvenes de Daule

Familiares de los ocho jóvenes asesinados acudieron a los exteriores del laboratorio de Criminalistica en Guayaquil para la entrega de los cuerpos

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ofrecen una recompensa a quienes den información que permita identificar a los responsables de la masacre de ocho jóvenes de Daule, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras viajar a Milagro.

"Buscamos información sobre los responsables de la masacre de los ocho jóvenes de la T de Salitre, encontrados en Babahoyo", señaló 131 Plan de Recompensas.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el 3 de junio de 2026 dentro de ocho sacos de yute abandonados en la vía Babahoyo-Jujan.

Ocho cuerpos en sacos fueron abandonados en la vía Babahoyo-Jujan

Los jóvenes fueron fueron reportados como desaparecidos luego de que la tarde del 31 de mayo de 2026, ellos se trasladaron desde el sector de la T de Salitre hacia Milagro.

Luego, cámaras de videovigilancia registraron a parte del grupo en los exteriores de un local de motocicletas de esa ciudad. Sus familiares denunciaron la desaparición ante la Fiscalía.

Las autoridades ofrecen una recompensa por información verificada que permita ubicar a los responsables de este crimen. Las fuerzas del orden garantizan absoluta confidencialidad a quienes colaboren.

¿Cómo entregar información?