Entregan a familiares los cuerpos de los ocho jóvenes de Daule hallados en sacos de yute

Luego de las pericias correspondientes, las autoridades entregaron a los familiares los cuerpos de los ocho jóvenes de Daule, encontrados dentro de sacos de yute.

Tras más de 24 horas de pericias, las autoridades confirmaron que los ocho cuerpos, encontrados dentro de sacos de yute en la vía Jujan-Babahoyo, corresponden a los jóvenes de Daule desaparecidos en Milagro, Guayas.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus parientes, identificados como:

Anthony Martínez Sánchez, de 23 años.

Su hermano Juan Carlos Martínez Sánchez, de 24 años.

Roy Miller Martínez Bajaña, de 15 años.

Jackson Geral Castro Oramas, de 17 años.

Ariel Stalin Ponce Vera, de 20 años.

Ricardo Arturo Castro Bajaña, de 28 años.

Yeremi Arístides Castro López, de 23 años.

Andy Santiago Sáenz Figueroa, de 31 años.

Javier, uno de los familiares de los fallecidos, señaló que en el sector de la T de Daule, de donde eran oriundos, se levantará una capilla ardiente, para las honras fúnebres de rigor.

Asimismo, agradecen la ayuda de las autoridades, y la celeridad con que confirmaron las identidades de sus fallecidos.

Previamente, los parientes de las víctimas se reunieron con el Gobernador del Guayas, José Arévalo, a quien le pidieron la entrega conjunta de los cuerpos.

Cuerpos presentan disparos en la cabeza

Aunque los familiares no quisieron dar detalles de las causas de la muerte, la Policía confirmó que los cuerpos presentaban disparos de armas de fuego en el cráneo. Además, tienen más de 48 horas sin vida.

La autopsia confirmó que 7 de los 8 cuerpos corresponden a los jóvenes desaparecidos en Milagro.

Las investigaciones señalan que las víctimas fueron ejecutadas con disparos en la cabeza. Esta misma tarde, cinco de los cadáveres serán entregados a sus familiares. pic.twitter.com/ox4hQityij — 24 Horas Teleamazonas (@24horasTA) June 4, 2026

Además, trabaja en varias líneas para esclarecer el caso. La primera hipótesis que manejan es que detrás de la desaparición de los jóvenes en Milagro, estarían miembros del grupo Los Águilas, que opera en ese cantón.

Imágenes del último rastro de los jóvenes muestran a sujetos en moto interceptándolos a la salida de un local de motos, donde fueron a completar el trámite de compra-venta.

Otra clave sería que al llegar a Milagro, una de las jóvenes del local dijo que los documentos de la venta de la moto no estaban listos.

Esto, pese a que Anthony Martínez, el comprador, viajó desde Daule tras recibir una supuesta llamada para que retire los papeles.

Ninguno de los asesinados registra antecedentes penales.

Permanecieron tres días desaparecidos, hasta su hallazgo dentro de sacos de yute en la vía Jujan-Babahoyo.

En la Fiscalía de Milagro consta la denuncia sobre la desaparición de los jóvenes, cuyas indagaciones previas continúan.