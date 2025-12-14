Refuerzan seguridad y disponen teletrabajo por amenaza de explosivos en unidad judicial de Pasaje

La mañana de este domingo se registró una amenaza de bomba en las inmediaciones de las Unidades Judiciales de Pasaje, en El Oro.

Una amenaza de explosivos se registró la mañana de este domingo 14 de diciembre del 2025 en las inmediaciones de las unidades judiciales del cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, informó la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Quito y Azuay, en el sector conocido como “Las Seis Esquinas”, zona donde se ubican las Unidades Judiciales Civil, Multicompetente Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Ante esta situación, las autoridades señalaron que el objetivo principal de las acciones adoptadas es precautelar la integridad física del personal judicial y de los usuarios del sistema de justicia.

En un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura indicó que, en coordinación con la Policía Nacional, se dispuso el resguardo permanente tanto en la Casa Judicial de Pasaje como en el resto de dependencias judiciales de la provincia de El Oro. La medida incluye vigilancia en las áreas aledañas a los edificios, con el fin de preservar el orden y la seguridad ciudadana.

Como parte del plan de contingencia, el Consejo de la Judicatura resolvió que jueces, secretarios y ayudantes judiciales de las Unidades Judiciales del cantón Pasaje se acojan a la modalidad de teletrabajo.

Según la institución, esta decisión permitirá garantizar la continuidad del servicio judicial a través de los canales electrónicos habilitados.

Las autoridades recordaron que esta es la tercera amenaza contra el sistema judicial de la provincia de El Oro registrada en el transcurso de una semana.