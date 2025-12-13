Niña falleció tras sufrir desmayo en escuela en Guayas

La menor ingresó a la escuela y 15 minutos después salió en brazos de un docente.

Una estudiante de séptimo año de Educación General Básica falleció la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025 tras sufrir un repentino desmayo en una unidad educativa del cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Así lo informó el Ministerio de Educación a través de la Coordinación Zonal 5, este sábado 13.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 07:05, dentro de las instalaciones de la institución educativa. Según el Ministerio de Educación tras el desmayo de la menor, el personal docente activó de forma inmediata los protocolos de atención de emergencias, realizó la llamada al ECU 911 y notificó a los representantes legales.

Ante la urgencia de la situación, la docente tutora trasladó a la estudiante a una casa de salud cercana para que recibiera atención médica. Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento de la niña.

Acompañamiento institucional

Tras conocerse el hecho, personal de la Dirección Distrital de Educación se movilizó al hospital para acompañar a la familia. Además, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) activó de manera prioritaria el protocolo de abordaje y contención emocional, con apoyo psicológico dirigido a estudiantes, docentes y familias de la institución.

El Ministerio de Educación informó que las actividades académicas continuarán de manera presencial, garantizando al mismo tiempo el acompañamiento y la contención emocional necesarios para la comunidad educativa.