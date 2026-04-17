Indignación por robo dentro de una iglesia de Sangolquí; sospechoso se persigna

Un hombre robó las pertenencias de una mujer dentro de la iglesia.

Hay indignación en Salgolquí, al suroriente de Quito, por un robo registrado dentro de una iglesia. La parroquia compartió el video del suceso este juevs 16 de abril de 2026.

En unos pocos segundos un hombre con gorra negra se acerca a un lado del altar y se arrodilla para tomar el bolso de una mujer que se dirigía a los fieles en medio de una lectura de la Biblia.

El hombre toma rápidamente la cartera, se la cuelga en el cuello y la oculta dentro de su chompa. Sin perder tiempo, el presunto ladrón se levanta y camina hacia la salida del templo.

Antes de retirarse, de espaldas se lo observa persignarse de manera casual. Así el hombre salió de la iglesia sin problemas.

Las cámaras de seguridad captaron el momento y fueron difundidas por la parroquia San Luis Bautista de Sangolquí con el mesnaje "máxima difusión".

"Personas inescrupulosas han sustraído pertenencias de una hermana de la parroquia", escribió en sus redes sociales la parroquia.

En la publicación de la parroquia varias personas lamentaron el hecho y la situación de inseguridad que se vive en ese sector. Incluso una mujer contó que fue víctima de robo en la misma iglesia dos años atrás.