Violento asalto en semáforo de la vía Samborondón-Guayaquil

Un conductor fue víctima de violento asalto mientras esperaba en un semáforo en rojo.

La mañana del 17 de abril de 2026, se registró un violento asalto mientras un conductor esperaba la luz verde del semáforo para avanzar.

Sucedió en los exteriores del Centro Comercial Plaza Batán, en la vía Samborondón-Guayaquil.

Una decena de golpes para romper la ventana

En un video registrado por otro conductor, se observa la violencia con la que el asaltante golpea la ventana del vehículo con una pistola hasta romperla.

Fueron cerca de una docena de golpes hasta lograr su cometido, es decir, abrir la puerta del auto y proceder con el atraco.

Aún se desconoce la identidad y el paradero de los asaltantes.