Incendio en vivienda fue controlado en el sector Fertisa sur de Guayaquil

Un incendio estructural se registró en una vivienda ubicada en la cooperativa Carlos Guevara 1, sector Fertisa, en Guayaquil. El siniestro se produjo en la planta alta del inmueble, generando la movilización inmediata de unidades de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil despachó dos unidades de combate, un tanquero y una ambulancia para atender la emergencia. Los equipos realizaron labores de combate del fuego, logrando controlar la situación sin que se reportaran víctimas.

El incidente fue contenido a tiempo, evitando que las llamas se propagaran y causaran mayores daños.